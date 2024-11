Bei Raubüberfall benutzten Gauner KI als Komplizen

In seinem eigenen Haus überfallen, gefoltert und beraubt: Dieser Albtraum, der neudeutsch gerne als Home Invasion bezeichnet wird, ist einem Ischler am Montag um 5.30 Uhr früh passiert. Zwei Maskenmänner waren, wie berichtet, durch die unversperrte Kellertür in das Gebäude gelangt und hatten dem Besitzer (44), der auf der Wohnzimmercouch schlief, die Augen verklebt und ihn geknebelt.