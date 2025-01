DNA-Treffer überführte 32-jährigen Einbrecher

Durch eine unversperrte Tür waren am 25. November des Vorjahres zwei maskierte Männer in ein Wohnhaus in Bad Ischl geschlichen. Zu dem Zeitpunkt schlief das Opfer allein auf der Couch im Wohnzimmer. Das Duo ging sofort mit äußerster Brutalität auf ihn los. Mit Schlägen und Tritten griffen sie den Hausbesitzer an, fügten ihm dabei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers – unter anderem mehrere Rippenbrüche – zu.