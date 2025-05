Gelingt das Comeback? Carolina schlägt Florida

Die Carolina Hurricanes geben sich im NHL-Halbfinale noch nicht geschlagen. Sie gewannen am Montag 3:0 in Florida bei den Panthers und verkürzten auf 1:3-Siege. Die Entscheidung in der „best of seven“-Serie im Osten ist damit zumindest bis Mittwoch im Stadion der Hurricanes vertagt. Ein Treffer von Logan Stankoven machte den Unterschied, Sebastian Aho und Jordan Staal trafen beide ins leere Tor.