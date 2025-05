Drama und Zukunftssorgen! Traditionsvereine leiden

Manchester United

Ein Schicksal, das sie mit den „Red Devils“ teilen. Denn auch der stolze Klub aus Manchester erlebte eine weitere Katastrophen-Saison. In der Liga landete man nur auf dem 15. Platz, in den nationalen Pokalen war früh Schluss und in der Europa League gab es die bittere Niederlage gegen das ansonsten ebenfalls arg gebeutelte Tottenham (in der Liga nur Platz 17!!!). Mehr als weiteren Spott konnte man bei United in dieser Spielzeit also nicht verbuchen.