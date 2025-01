Nach Sieg-Doppel warten jetzt Thailand und Haiti

Internationale Titelkämpfe am Kronplatz

Zeit zum Feiern blieb aber keine, ging es vom Murtal doch direkt weiter an den Südtiroler Kronplatz. Dort warten in den nächsten vier Tagen die nationalen Titelkämpfe von Thailand und Haiti, bei denen es für Haller und Co. sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf um noch bessere Punkte geht.