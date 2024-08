Kleinwalsertal ist zurück auf der Ski-Landkarte

„Im Frühjahr hatten wir schon einen gemeinsamen Schneekurs in Sölden, zuletzt waren wir auch zweimal am Stilfserjoch“, verrät Marie Therese, die es als erste Kleinwalsertalerin seit Stefanie Schuster – Bronzemedaillengewinnerin in der WM-Abfahrt von 1999 in Vail/Beaver Creek und aktuell Vizepräsidentin des Vorarlberger Skiverbandes – in einen Ski-Austria-Kader geschafft hat. „Dadurch, dass wir bei diesen Kursen jeweils nur mit fünf Läuferinnen unterwegs waren, konnte ich sehr viel für mich mitnehmen.“