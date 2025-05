Ein Programm gefüllt mit Theater, Musik und Kino

Die Bandbreite, mit der sich das erst im Vorjahr eröffnete Stadttheater in Wiener Neustadt in der nächsten Spielsaison präsentiert, ist enorm. Bekannte Theaterstücke wie „Die Möwe“ von Anton Tschechow oder „Das Schloss“ von Franz Kafka stehen genauso am Programm wie „Das Neinhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn oder Michael Endes „Der Wunschpunsch“ für das jüngere Publikum – allesamt Gastspiele des Landestheaters Niederösterreich. Kabarett vom Feinsten wird es unter anderem von Alfred Dorfer, den Mascheks oder von Omar Sarsam geben. Klassische Darbietungen kommen von den Tonkünstlern, von Rafael Fingerlos oder von Pianistin Donka Angatscheva. Ina Regen oder Maria Bill werden das Publikum mit ihren gewaltigen Stimmen verzaubern und die Schick Sisters werden gemeinsam mit Opus bereits im September auf der Bühne stehen.