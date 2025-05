Erfrischender Aktivposten | Tief in die Tasche

Tief in die Tasche. Wie lange sich der Finanzminister, der beim jüngsten Vertrauensranking von den befragten Österreichern den höchsten Wert der Regierungsmitglieder bekam, sein positives Image bewahren wird können? Wo er uns doch jetzt so tief in die Tasche greift wie wohl noch keiner seiner Vorgänger! Für die heutige „Krone“-Ausgabe haben wir unter anderem berechnen lassen, was die Budgetsanierung Familien kostet. Abschaffung des Klimabonus, Streichung der Rückgabe des dritten Drittels der kalten Progression, höhere E-Card-Gebühr und so weiter: Das beschert Familien allein in diesem Jahr ein Minus von 750 Euro, im nächsten sind es sogar deutlich über 1000 Euro. Und wird vor allem in den niedrigeren Einkommensschichten schmerzlich zu spüren sein.