Song Contest in Basel: Was heuer alles anders ist

Aufgebrachte Demonstranten-Massen, versteckte und ganz offene politische Botschaften auf der Bühne und der Ausschluss der Niederlande aus dem Bewerb nach einem Backstage-Eklat: Im vergangenen Jahr lief im schwedischen Malmö so einiges nicht nach Plan bei der Austragung des Song Contests. Die immer neutrale Schweiz, die heuer in Basel den Bewerb ausrichtet, hat deshalb die Zügel angezogen. Es gibt jetzt einen Krisenstab, der im Fall der Fälle rasch Entscheidungen treffen kann, zudem wurde der Brite Martin Green zum Eurovision Director erklärt, eine neu geschaffene Position. Für die Teilnehmer werden „Safespaces“, also sichere Zonen, eingerichtet, in die sie „flüchten“ können, wenn der Trubel zu viel wird. Filmaufnahmen im Backstagebereich wurden verboten.