Modefarben | Vor Umfärbung verblasst

Modefarben. Wien ist anders... Der einstige Slogan wirkt und stimmt noch immer, oder besser: immer wieder. Denn – fast – nur in Wien ändert sich auch durch Wahlen am politischen Kräfteverhältnis und danach an den Koalitionsfarben wenig bis nichts – geht man doch eine Woche nach den Gemeindewahlen am ehesten von einer Fortsetzung der rot-pinken Koalition aus, mit der die Stadt nach rot-grünen Jahren seit 2020 regiert wird. In den meisten anderen Bundesländern haben in der jüngeren Vergangenheit die Farben hingegen so sehr gewechselt, dass selbst ein Chamäleon vor Neid erblassen müsste. Wie wir in der Sonntags-„Krone“ zusammenfassen: Heutzutage trägt man in Österreich am liebsten Schwarz-Blau, wenn nicht überhaupt, wie seit dem vergangenen Dezember in der Steiermark, gleich Blau-Schwarz. Es scheint die Modefarbe der mittleren Zwanzigerjahre zu sein.