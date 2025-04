„Michelangelo“ hört deutschen Schlager

„Kennst du Dschinghis Khan, das Lied, diesen deutschen Schlager aus den 1970er Jahren?“ Die Frage von Giorgio Tavecchio zum Gesprächseinstieg kommt überraschend. Schließlich ist der 34-Jährige in Mailand geboren, in den USA aufgewachsen, spielte bei mehreren Teams in der US-Milliardenliga NFL Football als Kicker. Und ist nun Kicking-Coach der Vienna Vikings. Ein Mann mit vielen Facetten.