Wie der Zweite Weltkrieg in Tirol das Ende fand

Wer waren nennenswerte Akteure in der damaligen Zeit?

Die Befreiung vom Nationalsozialismus führten die Soldaten der drei US-Divisionen durch, die im Mai 1945 zum Teil noch beträchtliche Abwehrstellungen (vor allem am Fernpass) überwinden mussten. Wesentliche Beiträge zur gewaltfreien Einnahme von Innsbruck leisteten die Männer und Frauen der Operation Greenup unter der Leitung von Fred Mayer, aber auch lokale NS-Gegner und Deserteure, in Innsbruck Karl Gruber und Ludwig Steiner, am Fernpass war es der deutsche Deserteur Max Wenk, der die US-Truppen in den Rücken der Abwehrstellung der Wehrmacht führte und so weitere Kämpfe verhinderte.