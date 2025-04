Trotz Mega-Serie: Grabher zittert um ein Highlight

17 Siege in Serie, drei Turniere gewonnen, keinen einzigen Satz abgegeben und in der Weltrangliste in drei Wochen über 150 Positionen gutgemacht: Julia Grabher ist aktuell auf bestem Weg, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Dennoch droht der 28-jährigen Vorarlbergerin jetzt bei einem ihrer absoluten Saison-Highlights die Zuschauerrolle.