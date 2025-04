Tadej Pogacar gewann Lüttich-Bastogne-Lüttich

Pogacar legte einen mehr als ordentlichen Saisonstart hin. Neben Flèche Wallonne gewann er zuvor Strade Bianche, und die Flandern-Rundfahrt. Bei Paris-Roubaix und überraschend beim Amstel Gold Race musste er sich mit Rang zwei begnügen. Das fünfte und letzte verbleibende Monument des Jahres – die Lombardei-Rundfahrt – steht erst am 11. Oktober bevor. Am 9. Mai beginnt mit dem Giro d‘Italia die erste der drei großen Rundfahrten in diesem Jahr. Allerdings wird der amtierende Sieger Pogacar auf die Italien-Rundfahrt verzichten.