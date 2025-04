Ofner gegen Nakashima – ab ca. 16 Uhr LIVE

Österreichs Tennisprofi Sebastian Ofner hat beim Masters-1000-Turnier in Madrid in der ersten Runde einen Sieg gefeiert. Der Steirer, der dank eines Protected Ranking im Hauptbewerb spielt, setzte sich am Mittwoch gegen den Qualifikanten Hugo Gaston aus Frankreich in 1:20 Stunden mit 6:4,6:3 durch. In der zweiten Runde wartet heute auf den 28-Jährigen ein Duell mit Brandon Nakashima. Der US-Amerikaner ist in der spanischen Hauptstadt Nummer 31 der Setzliste.