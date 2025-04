Tourismus: Sommer ist dem Winter auf den Fersen

Sommer: 75 Prozent mit guter Buchungslage

Von so einer Wertschöpfung kann der Tourismus im Sommer nur träumen. Zuletzt lag sie bei 2,4 Milliarden Euro. Doch der Sommer holt seit ein paar Jahren auf. Für heuer sind aktuell 75 Prozent der Beherbergungsbetriebe zufrieden mit der Buchungslage. „Rund die Hälfte geht davon aus, das Ergebnis vom Vorjahr halten zu können, 28 Prozent rechnen mit einem Umsatzplus, nur 13 Prozent mit Rückgängen“, hat Alois Rainer, Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, ein paar Zahlen parat. Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, geht davon aus, dass im heurigen Sommer ein Ergebnis wie im Vorjahr mit 22,7 Millionen Nächtigungen erreichbar ist. Die Tirol Werbung investiert 7,5 Mio. Euro in die Bewerbung. Das ist die Hälfte des Marketingbudgets.