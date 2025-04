Hudson startet bei Diamond League in China

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson hat einen fixen Startplatz für das Diamond League Meeting in der Leichtathletik am 3. Mai in Shanghai/Keqiao (China). Die Niederösterreicherin absolvierte zuletzt ein zehntägiges Trainingslager in Lissabon, von Verletzungen und Krankheiten blieb sie in der Vorbereitung weitgehend verschont. „Wir liegen perfekt in der Zeit, alles läuft nach Plan“, erklärte die ÖLV-Rekordlerin.