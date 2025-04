Boston und Cleveland bleiben in Play-offs makellos

Die Celtics mussten gegen Orlando auf ihren besten Spieler verzichten. Jayson Tatum hatte sich im ersten Duell am Handgelenk verletzt und verpasste erstmals in seiner Karriere ein Play-off-Spiel. In seiner Abwesenheit trumpfte Jaylen Brown groß auf und verbuchte 36 Punkte und 10 Rebounds. Für die Magic war erneut Paolo Banchero mit 32 Punkten am erfolgreichsten. Einen doppelten Rückschlag kassierten die Warriors in Texas: Denn Jimmy Butler fiel bereits im ersten Viertel mit einer Beckenprellung aus. Ob er am Samstag (Ortszeit) in San Francisco wieder spielen kann, war unklar.