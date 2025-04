Aufholjagd blieb unbelohnt – Kings schlagen Oilers

Mit dabei war auch McDavids kongenialer Sturmpartner Leon Draisaitl. Für den Deutschen war es der erste Einsatz seit einer Verletzung am 3. April. Die Oilers und die Kings treffen bereits zum vierten Mal in Serie in der ersten Runde der NHL-Play-offs aufeinander. In den vergangenen drei Jahren setzte sich jeweils die Mannschaft aus Kanada in der „best of seven“-Serie durch.