Volleyballern bleibt wohl nur die Silbermedaille

Ein noch viel größeres Wunder brauchen die Hartberger Herren, die Gigant Tirol in der heimischen Stadtwerke-Halle noch einmal gegenüberstehen. Bis dato gaben die Tiroler, bei denen nach der Saison der Profibetrieb eingestellt wird, in der laufenden Saison noch nicht einmal einen Satz ab. Mittwoch im „Sharktank“ wollen die Hartberger Haie, die zweimal zumindest an einem Satzgewinn knapp dran waren, dieses „Minimalziel“ aber noch einmal in Angriff nehmen. Platz drei der Herren-AVL ging an Aich/Dob (Kt), das sich mit einem 3:1 beim UVC Graz am Samstag durchsetzte.