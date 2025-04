Siege für Timberwolves, Pacers, Nuggets und Knicks

Auch in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hat am Samstag die Play-off-Phase begonnen. Spannend war es in Denver, wo sich die Nuggets erst in der Verlängerung gegen die L.A. Clippers mit 112:110 durchsetzten. In New York brachte ein 21:0-Lauf in nur viereinhalb Minuten im Schlussviertel die Entscheidung für die Knicks, die Detroit 123:112 besiegten. Indiana gewann daheim gegen Milwaukee 117:98, die Lakers unterlagen Minnesota zu Hause hingegen 95:117.