Eierpecken und die Suche nach den goldenen Goggei

Osterhase hat tausend bunte Eier versteckt

Apropos Suchen: Am Ostermontag werden im Museum Tiroler Bauernhöfe tausend bunte Eier im weitläufigen, neun Hektar großen Gelände versteckt. „Ein Spektakel für die ganze Familie, das sich mit Wissenswertem rund um die bäuerliche Kultur verknüpfen lässt.“ Ausschau sollte man in diesem Jahr vor allem auf die goldenen „Super-Eier“ halten. Damit kann man sich an der Kassa eine Überraschung abholen. Also: Körbchen einpacken und Augen auf! Start ist um 13 Uhr.