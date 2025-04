LIVE: Österreich trifft auf Weltmeister Tschechien

Im Vergleich zur vergangenen Woche hat Teamchef Roger Bader neun neue Spieler für die beiden WM-Vorbereitungsspiele gegen Tschechien am Donnerstag (19 Uhr) in Znojmo und Samstag (17.30 Uhr) in Linz dabei. Nicht kommen wird Co-Kapitän Manuel Ganahl, der aus privaten Gründen auch für die WM absagte.