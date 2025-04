„Trotzdem ist die Begegnung vor Ort entscheidend“

„Ich fühle große Dankbarkeit für meine Tätigkeit. Es war segensreich, spannend, voller Begegnungen, aus denen auch Freundschaften entstanden sind“, betont Manfred Sauer, Superintendent der Evangelischen Kirche in Kärnten und Osttirol. Bis 2001 war Sauer Pfarrer in Pörtschach, ein Jahr später dann die Wahl zum Superintendenten, heuer wird der gebürtige Burgenländer 65 Jahre alt, muss daher in den Ruhestand gehen.