Untersiebenbrunn ist zurück auf der Fußball-Bühne

Einst war das idyllische Marchfeld-Dörfchen Untersiebenbrunn Stammgast in Österreichs zweithöchster Liga. Klopfte – unter dem legendären Namen SC Interwetten.com – mit Kickern wie Peter Stöger, Paul Scharner, Roman Mählich oder Markus „Magic“ Aigner sogar am Oberhaus an. Das Marchfelder „Spargel-Ballett“ tanzte. Ehe es nach der Saison 2004/05 zum Knall kam – keine Lizenz, Absturz in die 2. Klasse Marchfeld.