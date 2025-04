ÖSV: Alter Bekannter wird neuer Sportlicher Leiter

Der noch in Skandinavien befindliche Neo-Alpinchef Mitter wird am kommenden Mittwoch in Innsbruck bei einem Medientermin präsentiert. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher bedankte sich in einer Aussendung zunächst für die Arbeit von Mandl. „Mit seiner Erfahrung, seiner Fachkompetenz und seinem Einsatz hat er einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Heim-WM in Saalbach geleistet. Mit dem neuen Alpin Stützpunkt am Arlberg übernimmt er eine Aufgabe mit viel strategischer Bedeutung“, erklärte Stecher.