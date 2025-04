Dreikampf! Wer holt sich die Pole am Roten Meer?

Die guten Nachrichten für alle Max-Verstappen-Fans: In Dschidda dürfte es im Vergleich zum vergangenen Wochenende in Bahrain besser laufen.

Der Reifenverschleiß ist dort weniger kritisch. Verstappen erklärte außerdem, dass das Fahrverhalten in schnellen Kurven gar nicht so schlecht sei – und davon gibt es in Dschidda reichlich.