Arnautovic-Zukunft wegen Klausel entschieden?

Sechs Tore in sechs Spielen – so lautet die Bilanz von Marko Arnautovic, wenn er bei Inter in der Startelf steht. Der 35-Jährige hat es immer noch drauf, zeigt bei Inter Top-Leistungen und wird von Trainer Simone Inzaghi und der italienischen Presse in den höchsten Tönen gelobt. Was die Frage aufwirft, ob „Arnie“ bei Inter bleiben wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.