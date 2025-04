Wie das Gesetz mit Versenden von „Dickpics“ umgeht

Groß ist die Aufregung beim Roten Kreuz Oberkärnten, wo, wie berichtet, hochrangige Funktionäre sogenannte „Dickpics“, also Penisbilder, an mehrere Kollegen verschickt haben sollen. Der Hinweis eines jungen Sanitäters aus Oberkärnten an den Betriebsrat des Roten Kreuzes brachte im Februar den Stein ins Rollen. Und während das Rote Kreuz die beiden Männer dazu aufforderte, ihre Funktionen zurückzulegen, meldeten sich immer mehr Opfer des Duos.