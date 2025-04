LASK senkt Stadionpreise vor Auswärtsmatch!

Neben schwankenden und teils blutleeren Leistungen im Herbst waren vor allem die Ticketpreise beim LASK ein großes Thema, dass die Fan-Szene bewegt hatte. Das zwischenzeitlich sogar so weit ausgeartet war, dass das ein oder andere Heimspiel in der Conference League boykottiert worden war. Just vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Hartberg aber setzten die Linzer ein starkes Zeichen und präsentierten vergünstigte Tickets für das nächste Heimspiel gegen WSG Tirol!