SK Rapid gegen Austria Wien, LIVE ab 17 Uhr

Die unterschiedlichen Vorzeichen für das 345. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria versprechen einen spannenden Showdown. Denn während die „Veilchen“ am Sonntag in Hütteldorf im Titelrennen der Fußball-Bundesliga auch ohne eigene Fan-Unterstützung drei Punkte anpeilen, wollen die in der Liga zuletzt schwächelnden Grün-Weißen nach einem erfolgreichen Conference-League-Abend in Schweden auch in der Meistergruppe in Fahrt kommen.