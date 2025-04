Café und Nachtlokal schlittert in den Konkurs

Seit 27 Jahren ist das Segafredo in Steyr tagsüber ein beliebter Treffpunkt für Kaffeeliebhaber und Gäste, die es gemütlich haben wollen. Am Abend verwandelt sich das Lokal in eine Bar, wo bis in die Morgenstunden die Post abgeht. Damit ist jetzt Schluss. Es häuften sich Schulden von 220.000 Euro an.