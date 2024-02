Schanigarten-Gebühr erhitzt weiter die Gemüter

In Steyr steigen nach einem angeblichen Fehler in der Vorschreibung die Preise für Gastgärten bis Herbst zwar nur moderat an, dennoch sind die Wirte angesichts vieler weiterer Gebührenerhöhungen sauer auf die Stadt. Auch die Tarife für Wasser, Kanal oder die Müllabfuhr wurden deutlich angehoben