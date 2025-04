Akte Pilnacek: Ruhen oder untersuchen lassen?

Mit seinem Buch um den Tod des mächtigsten Justizbeamten in Österreich hat Peter Pilz einiges ins Rollen gebracht: Zweifel an dem Selbstmord Pilnaceks häufen sich und Österreich spricht über den Fall. Auch ein Untersuchungsausschuss kommt. Dazu wollen wir in diesem Leser-Forum diskutieren: Heizt Pilz damit Verschwörungstheorien an und nährt Misstrauen gegen Polizei und Justiz oder halten Sie die Vorwürfe für untersuchungswürdig?