ÖVP und FPÖ gehen Koalition in St. Barbara ein

„Schwieriger Weg“

Die FPÖ, unter der Führung von Ernst Ebner, schreibt in einem Posting auf Facebook: „In der gestrigen Ortsparteileitungssitzung wurde mehrheitlich beschlossen, eine neue, sachorientierte Zusammenarbeit mit der ÖVP unter Arno Russ einzugehen.“ Beide Parteien wurden am Montagvormittag bei Jance vorstellig und setzten ihn offiziell über diesen Beschluss in Kenntnis.