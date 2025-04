Wer mit Handy erwischt wird, fliegt gnadenlos raus

Wer ein Smartphone an den riesigen und hochmodernen Metalldetektoren am Eingang vorbeischmuggelt und erwischt wird, fliegt raus. Das gilt auch für Spieler. Im Jahr 2023 erhielten Europas Ryder Cup-Helden Ian Poulter und Graeme McDowell Verweise, weil sie im Clubhaus Videos aufgenommen und online gestellt hatten. Christian Guzy, Präsident des Diamond Country Club in Atzenbrugg, hielt sich seinerzeit in Augusta natürlich an die Handyregel, sagt aber: „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“