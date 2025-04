Lehrer wissen zu wenig über digitale Geräte

Zu wenig Fortbildungsangebot

All das habe nichts mit Unwillen des Lehrpersonals zu tun, betont er. Es gebe einfach kaum Fortbildungen zu diesen Themen an den Pädagogischen Hochschulen und für Schulungen bei externen Anbietern sei kein Geld vorgesehen. Dazu komme, dass die Lehrer durch Bürokratie und immer forderndere Klassen ohnehin schon am Limit seien und auch kaum noch mit den digitalen Interessen der Schülerinnen und Schüler mitkämen, weil diese sich so rasant ändern.