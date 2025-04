Tsunoda muss das Erbe der Kamikaze antreten

Vier Fahrer auf dem Podest in 49 Jahren – mehr war für die Japaner in der Formel 1 noch nicht drinnen. Das Debüt von Yuki Tsunoda für Red Bull Racing in Suzuka belebt die Hoffnung auf den ersten Grand-Prix-Sieg. Einige Nippon-Piloten waren berüchtigt, einer verlor sogar die Lizenz...