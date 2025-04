Österreich braucht jetzt eine Föderalismusreform

Kurzfristig ist budgetär nicht mehr drinnen als das, was die Regierung bereits nach Brüssel gemeldet hat, bestätigt Schratzenstaller die Argumentationslinie von Finanzminister Markus Marterbauer. Es wäre schwierig, „substanziell mehr aufzustellen oder zumindest so viel mehr aufzustellen, dass man das Defizitverfahren vermeiden kann“. Es sei schon eine Herausforderung, die 6,4 Milliarden noch heuer umzusetzen. „Wir haben schon Anfang April“, so Schratzenstaller. Spannend wird es, was in den Ministerien eingespart werden soll. Das werden wir Mitte Mai mit der Budgetrede erfahren.