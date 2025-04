„Ein Titel kann bei der Austria Berge versetzen“

Die Wiener Austria führt nach 23 Runden in der Liga die Tabelle an, kann am Mittwoch (20.30) in der Generali-Arena gegen Hartberg den Einzug ins Cupfinale fixieren. Rekordspieler Robert Sara freut der violette Höhenflug, der 78-Jährige spricht über die Vergangenheit und was heuer in der Saison noch alles möglich ist.