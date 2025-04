Boxer (31) bricht bei Kampf zusammen und stirbt

Bange Momente in Ghanas Hauptstadt Accra! In der Bukom Boxing Arena duellierte sich Lokalmatador Jon Mbanugu mit Gabriel Oluwasegun Olanrewaju. Letzterer ging in der dritten Runde plötzlich zu Boden, der Referee unterbrach sofort den Kampf. Oluwasegun, ehemaliger afrikanischer Meister in seiner Gewichtsklasse, hatte das Bewusstsein verloren. Rasch kümmerte man sich um den Boxer, umgehend wurden auch Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.