Schwarz: „Nicht alles über den Haufen schmeißen!“

Nach einer Saison „voller Höhen und Tiefen“, will Schwarz nun aber erstmal Zeit mit der Familie genießen. Dass er in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, macht dem ÖSV-Ass keine Sorgen: „Die Zahl 30 macht nichts mit mir, wenn ich mir Lindsey Vonn anschaue. Körperlich und mental mache ich mir keine großen Gedanken. Das nächste Highlight steht vor der Tür. Mental bin ich schon so weit.“