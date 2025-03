Glasner hinterlässt in Millionen-Liga tiefe Spuren

Als erst zweiter rot-weiß-roter Trainer nach Ralph Hasenhüttl in der englischen Milliarden-Liga hinterlässt auch Glasner tiefe Spuren. Crystal Palace nähert sich in der Premier League einem Top-10-Platz, erreichte im FA Cup sensationell das Semifinale. Während in Österreich der Cup zumindest in den ersten Runden bei vielen Klubs als lästiges Anhängsel gilt, hat der seit 1871 (!) ausgetragene Bewerb auf der Insel wahren Kultstatus.