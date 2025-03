Teenager jubelt! Djokovic verpasst Meilenstein

Bisher haben nur zwei Spieler in der Geschichte der ATP-Tour mindestens 100 Turniere gewonnen: Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103). Djokovic hätte mit einem siebten Turniersieg in Miami zudem mit Andre Agassi gleichgezogen. In dem knappen Match behielt Mensik im Tiebreak aber jeweils die Nerven und bezwang den Rekord-Grand-Slam-Sieger.