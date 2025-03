RB Leipzig: Rose muss gehen, Löw übernimmt

Champions-League-Platz in Gefahr

In der Liga war der Club der ÖFB-Teamkicker Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner am Samstag durch ein 0:1 in Mönchengladbach auf Rang sechs abgerutscht. Die neuerliche Qualifikation für die Champions League scheint ernsthaft in Gefahr. Man habe sehr lange an die Konstellation mit Rose und seinem Team geglaubt, erklärte Sportchef Marcel Schäfer in einer Club-Mitteilung. „Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen.“