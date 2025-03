53-Jähriger stürzte mit Motorrad in Wald

Stationär in Klinik aufgenommen

Nach der weiteren Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen und dort stationär aufgenommen. An der Bergung des Verletzten war die Freiwillige Feuerwehr Steinberg am Rofan beteiligt. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden.