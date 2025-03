Frankfurt erkämpft Sieg gegen zehn Stuttgarter

Eintracht Frankfurt hat am Samstagabend einen umkämpften 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart gefeiert. Nachdem sich beiden Teams lange Zeit einen spannenden Schlagabtausch geliefert hatten, wurden die Stuttgarter durch den Ausschluss von Ameen Al-Dakhil in der 57. Minute erheblich geschwächt. Mario Götze sorgte mit seinem Treffer in der 70. Minute schließlich für die Entscheidung.