14-Jähriger gestand Bombendrohung gegen Schule

„Es wird eine Bombe in die Luft gehen“, so kam die Drohung am 12. September des Vorjahres bei der Polizei Linz an. Trotz ständiger Drohungen durch einen Schweizer, bzw. eine Gruppe, die sich offensichtlich aus solchen Anrufen einen Spaß macht, nahm man bei der Polizei die Meldung sehr ernst.