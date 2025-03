„Ein neuer Tiefpunkt!“ Red Bull unter Beschuss

Dass Liam Lawson lediglich zwei Rennen fahren durfte, sei „Wahnsinn“, so Buxton. Nach dem enttäuschenden Saisonstart ohne WM-Punkt verliert der 23-jährige Neuseeländer seinen Job als Stammfahrer und wird sofort zurück zum Schwesterteam Racing Bulls beordert. Für ihn klettert schon bei seinem Heimrennen am Sonntag kommender Woche in Suzuka der Japaner Yuki Tsunoda ins Cockpit. Der 24-Jährige fuhr bisher für die Racing Bulls. „Viel Glück Yuki. Du wirst es brauchen“, schreibt Buxton.