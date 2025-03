Viertelfinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Tour-Comeback

Ofner revanchierte sich damit für die knappe Erstrunden-Niederlage gegen Neumayer im Vorjahr in Kitzbühel, als er mit 6:7 im dritten Satz verloren hatte. Im Head-to-Head stellte er auf 2:1-Siege. Österreichs Nummer eins ist vergangene Woche in Murcia nach zwei Operationen an beiden Fersen und über 200 Tagen Pause auf die Tour zurückgekehrt.